Il coreografo Pech trasforma Capalbio in un “Lago dei Cigni”

Serata di danza, il 21 luglio, al Circolo de La Macchia a Capalbio, promossa e organizzata dal Fai Maremma. Protagonista, in qualità di coreografo in questa serata Benjamin Pech, danzeur étoile de l'Opera National de Paris, Commandeur des Arts et des Lettres e Chevalier dance l'Ordre National du Merite.



Danzatore amato e acclamato, Pech è dal 2016 primo maitre e assistente alla direzione artistica del Ballo del Teatro dell'Opera di Roma, guidata da Eleonora Abbagnato. Il programma della serata prevede (interpreti Susanna Salvi, Michele Satriano, Annalisa Ciacci e lo stesso Pech) estratti dal “ Lago dei Cigni ” di Tchaikovsi, Prelude a “ l'Après-midi d'un faune ” di Nijinski e la creazione di Benyamin Pech, su musiche di Vivaldi, “ Stabat Mater ” . © RIPRODUZIONE RISERVATA