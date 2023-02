Olga Smirnova, Victor Caixeta e Jacopo Tissi che abbandonarono la Russia dopo l'attacco all'Ucraina, ballano al Teatro Costanzi in Bayadère, dal 25 febbraio

Sul palco un campo di tulipani, un anello dorato per rappresentare il tempio e didascalie ai cambi scena per seguire la storia. Il coreografo Benjamin Pech firma una nuova Bayadère al Teatro dell’Opera di Roma a partire dal 25 febbraio. Lo spettacolo segna il debutto al Teatro Costanzi di due guest come Olga Smirnova e Victor Caixeta, lei russa e lui brasiliano, entrambi approdati all’Het Nationale Ballet di Amsterdam, dopo aver lasciato la Russia in seguito all’attacco all’Ucraina. Protagonisti anche Jacopo Tissi (anche lui ha lasciato Mosca) e Maia Makhateli, oltre a étoiles, primi ballerini, solisti, corpo di ballo e allievi della scuola di danza del teatro. Sul podio dell’orchestra della fondazione capitolina è impegnato il maestro Kevin Rhodes.