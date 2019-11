X Factor al giro di boa, in studio Gianna Nannini e Mabel

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la doppia eliminazione della scorsa settimana che ha decretato l'uscita di scena di LorenzoRinaldi e Marco Saltari, X Factor 2019 arriva al giro di boa di questa stagione. Ma quella di domani, giovedì 14 nvovembre, alle ore 21.15, per il talent di Sky prodotto da Fremantle, è una puntata decisiva: superare indenni questa sfida permetterà infatti a 7 talenti di presentare il proprio inedito la prossima settimana, debuttandocosì ufficialmente nel mercato discografico italiano. Ospiti della puntata Gianna Nannini e Mabel.Il giudice da battere è Samuel, che guida i suoi gruppi con una squadra ancora al completo, seguito da Mara Maionchi e Sfera Ebbasta che gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente nelle squadre degli Over e Under Donne. Malika Ayane è in gara con uno solo dei suoi Under Uomini. Sul palco, Alessandro Cattelan guiderà la gara e accompagnerà giudici e concorrenti nelle due classiche manche da 4 esibizioni l'una. Mara ha scelto Delicate di Damien Rice per Eugenio Campagna e 90 min di Salmo per Nicola Cavallaro. Malika per Davide Rossi ha voluto il celebre brano dei Queen Don't Stop Me Now. Sfera ha affidato Papaoutai di Stromae a Sofia Tornambene e Highest In The Room di Travis Scott a Giordana Petralia. Le scelte di Samuel spaziano da Snow dei Red Hot Chili Peppers per i Sierra a Milf Money di Fergie affidato ai Booda, mentre i Seawardspresentano il loro inedito Feel.Due gli ospiti di questa settimana: Gianna Nannini che si esibirà nelle sue hit più celebri e Mabel, stella in ascesadella musica internazionaleche si esibirà con Don't call me up.