Vasco Rossi in testa alla classifica airplay con la sua “Verità”

È

La verità

di Vasco Rossi il brano al primo posto della classifica airplay (+1). Guadagna una posizione e sale al secondo posto

Old school romance

di Celestal, mentre scivola al terzo posto

Se piovesse il tuo nome

di Elisa.



Tra le prime dieci posizioni troviamo

Promises

di Calvin Harris, Sam Smith (stabile al quarto posto),

Electricity

di Silk City, Dua Lipa (quinto, +5),

Hola (I Say)

di Marco Mengoni (sesto, +6),

E-Lo

di Los Unidades & Pharrell Williams (settimo, +7),

Vita ce n'è

di Eros Ramazzotti (ottavo, -2),

Happier

di Marshmello (nono, +2) e

All I Am

di Jess Glynne (decimo, -2).

Recovery

di LP è la più alta nuova entrata della classifica airplay (posizione 27).



Vasco Rossi con

La verità

guida anche la classifica airplay italiana (+1). Perde una posizione e chiude al secondo posto

Se piovesse il tuo nome

di Elisa, mentre guadagna due posti

ola (I Say)

di Marco Mengoni (terzo).



Stabile al quarto posto

Vita ce n'è

di Eros Ramazzotti che anticipa

New York

dei Thegiornalisti (quinto, -2). Completano la top 10

Sale, amore e vento

dei Tiromancino (sesto, +2),

Possibili scenari

di Cesare Cremonini (stabile al settimo posto),

Prima di ogni cosa

di Fedez (ottavo, +7),

Il coraggio di andare

di Laura Pausini (stabile in nona posizione) e

Mondiale

di Emma (decimo, -4).



Nessuna novità nei primi tre posti della classifica airplay dance:

Old school romance

di Celestal,

Promises

di Calvin Harris, Sam Smith e

Electricity

di Silk City e Dua Lipa.



La classifica airplay tv è guidata da

La verità

di Vasco Rossi. Secondo e terzo posto per

Chiaro di luna

di Jovanotti (+2) e

Hola (I Say)

di Marco Mengoni (+14).

Old school romance

di Celestal guida la classifica airplay indipendenti. I Thegiornalisti con

New York

si confermano in seconda posizione. Entra direttamente al terzo posto

Recovery

di LP. Celestal con

Old school romance

guadagna una posizione e conquista il primo posto della classifica airplay tv indipendenti. Al secondo posto (+1) sale

New York

dei Thegiornalisti. Terzo posto per

Per uno come me

dei Negramaro (-2).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

“H