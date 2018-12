Vasco in visita all'ospedale Rizzoli di Bologna: «La verità è difficile da trovare, troppe menzogne»

«La verità è difficile in questo periodo da trovare perché ci sono troppe verità false, troppe menzogne raccontate come verità, ci sono le fake news. Insomma, è un periodo veramente molto confuso, quindi la verità é sempre più difficile da individuare». Lo ha detto Vasco Rossi, a Bologna, prima di iniziare la visita ai reparti di chemioterapia, ortopedia pediatrica e ortopedia oncologica dell'Istituto Ortopedico Rizzoli.



Come in passato, il rocker di Zocca ha partecipato all'iniziativa 'Star-therapy' dell'Associazione Ansabbio per portare conforto in particolare ai bambini in cura a pochi giorni dal Natale. Appena entrato nel reparto di chemioterapia è stato accolto dai pazienti che hanno intonato

Albachiara. «Qui si trova la verità della sofferenza - ha aggiunto Vasco - che è quella che fa riflettere e pensare che, in fondo, tutti i problemi che poi abbiamo tutti i giorni sono sciocchezze in confronto a quelli che sono i problemi e le sofferenze soprattutto di questi bambini».



Una esperienza come quella di oggi «arricchisce - ha affermato il Blasco - mi dà un sacco di energia e vengo anche volentieri per quello. Se posso portare un pò di conforto, allegria, gioia... Noi in fondo portiamo un pò di gioia come musicisti, facciamo questo sempre facendo la musica. Venire qui - conclude - vedere queste realtà sono cose che fanno riflettere e fanno capire che, in fondo, tante cose sono solo delle sciocchezze, tante cose sono solo fesserie dicevo una volta».

