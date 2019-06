Tom Walker è stato vittima di un furto durante il suo concerto a Verona, alla rassegna Rumors, al Teatro Romano. Al musicista britannico sono state rubate due chitarre: una Gibson e una Ibanez. Ne ha dato notizia lo stesso Tom Walker con un post su Twitter: «Due delle mie chitarre sono state rubate dal nostro furgone. Se vivi in Italia, specialmente Verona, per favore condividi questo». «Sono assolutamente devastato, ho acquistato solo di recente entrambe le chitarre» ha scritto il cantante. Pochi settimane fa durante sempre a Verona era «sparito» un costoso controfagotto durante il concerto di Ennio Morricone in Arena, ma lo strumento poi era stato recuperato dalla Polizia municipale. © RIPRODUZIONE RISERVATA