Tiziano Ferro, il nuovo singolo è 'La Vita Spendida': «Un dialogo ipotetico con una cara amica»

Mercoledì 7 Settembre 2022, 16:21

Si intitola La Vita Splendida il nuovo singolo di Tiziano Ferro, disponibile da venerdì 9 settembre in tutti gli store digitali e per la programmazione radiofonica. Il brano apre la strada al prossimo album di Tiziano Ferro in uscita il prossimo 11 novembre che si intitolerà Il Mondo è Nostro (Virgin Records/Universal Music Italia). La Vita Splendida segna anche la collaborazione con due tra i più apprezzati artisti della scena italiana, Brunori SAS e Dimartino, che firmano il brano con Tiziano per il suo ritorno alle scene. Foto: About/Musica: BenSound

