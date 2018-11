Salmo è il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale, “Sparare alla luna”

Doveva succedere e lui non si è fatto sfuggire l'ocacsione: Salmo è il primo artista italiano a lanciare in esclusiva su Netflix un video musicale. Si tratta di

Sparare alla luna

feat Coez, disponibile da mercoledì 21 novembre sulla piattaforma streaming. Il video, con la regia di YouNuts Productions, è stato girato sul set di

Narcos, Messico

dove Salmo ha recitato con gli attori del Guadalajara Cartel, protagonisti della serie che ha debuttato su Netflix lo scorso 16 novembre. Lo show continua con

Playlist

, certificato disco d'oro, che ha registrato su Spotify (Italia) il maggior numero di stream in 24h (9.956.884) nel giorno dell'uscita e il maggior numero di stream in una settimana (43.882.595). Inoltre, è la prima volta che un artista italiano si colloca nella Global Chart di Spotify con 8 brani. Nella sua carriera Salmo ha collezionato in totale, tra album e singoli, 13 dischi di platino e 14 dischi d'oro, raggiungendo un totale di 260 milioni di visualizzazioni su YouTube. È l'artista rap ad aver venduto di più nel 2016.