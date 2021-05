Sal Da Vinci, in radio e negli store digitali il nuovo singolo "L'amore a cui non credi"

Da venerdì 7 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali “L’amore a cui non credi” il nuovo singolo di Sal Da Vinci, composto insieme a Maurizio Fabrizio e Katia Astarita, scritto da Vincenzo Incenzo. Il poliedrico artista, cantante e autore è ora al timone di “Koprifuoco 2.1”, il travolgente programma in prima serata su Canale 21 dal format vincente sia in termini di critica che di share.

«Ci troviamo sempre impreparati all’appuntamento con la felicità – racconta Sal Da Vinci a proposito del brano - abbiamo il timore di non meritarla. Troppo spesso la paura di certe scelte ci frena, impedendoci di confessare agli altri chi veramente siamo. Ma il coraggio di donarsi interamente, in amore come nella musica, è sempre vincente, anche quando si perde, perché mette comunque in luce, sfidando l’impossibile, la parte migliore di noi». Nel videoclip dal sapore marcatamente cinematografico, diretto da Mauro Russo, la protagonista si abbandona alla musica, ride, litiga, balla ed incarna la complessità delle scelte che si fanno in certi momenti della vita. Un’atmosfera poetica che rivela il lato più intimista e vulnerabile dell’animo umano. “L’amore a cui non credi” segue la pubblicazione di “Il cielo blu di Napoli”, “So’ Pazz E Te” con Vale Lambo e “Viento” che saranno inseriti nell’album che Sal sta realizzando in studio, previsto in uscita per Settembre 2021.

