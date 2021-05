140 milioni di dollari: è la cifra che i Red Hot Chili Peppers hanno ottenuto per la vendita del loro catalogo musicale, secondo quanto riportano i media americani. La cessione è stata fatta al fondo di investimento britannico Hipgnosis Songs Fund.

La band, che l’anno prossimo festeggia 40 anni di carriera, ha un catalogo molto ampio e solido nel quale compaiono canzoni diventate hit come Californication, Otherside, Under the Bridge, Give It Away, Knock Me Down, scritte principalmente dal cantante Anthony Kiedis, il bassista Flea, il batterista Chad Smith e il chitarrista John Frusciante, che nel 2019 è rientrato (per la terza volta) nel gruppo.

