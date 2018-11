"Pop Heart", Giorgia interpreta le canzoni più amate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorgia sceglie di reinterpretare alcune tra le canzoni che più ha amato nella sua vita. L’artista inizia la sua carriera proprio cantando live i brani di altri celebri interpreti e oggi decide di raccogliere le cover in un album. Un progetto concepito non solo per i fan dell’artista ma anche per chi, proprio come lei, ha ascoltato e riascoltato gli indimenticabili brani inclusi nel disco. “Pop Heart" è dedicato a tutti gli amanti della musica: un’occasione speciale per scoprire ancora una volta la meravigliosa voce di Giorgia che reinterpreta le sue canzoni del cuore, riarrangiate da Michele Canova.L’artista ha così commentato il progetto: «Le canzoni sono strade che portano al cuore, passando dalla mente, alle emozioni, attraverso i sensi, portano con sé attimi di vita, con il loro sapere che ritorna in bocca come fosse adesso, di nuovo e per la prima volta e il tempo ne fa memoria. Magia della musica, ricordarci chi siamo». GIORGIA, inoltre, ha aggiunto: «Tante ne avrei cantate, e ne ho provate, non è stato facile scegliere, anzi direi che sono le canzoni ad aver scelto me, come se fossero queste a cui ora dare qualcosa e con cui ora rivivere qualcosa. Con Michele Canova abbiamo tenuto al rispetto per questi pezzi, ma la speranza di aver giustamente celebrato queste canzoni, e le loro voci, i loro autori, e con la voglia di farlo ancora».