Piero Pelù, esce “Pugili Fragili” il nuovo album del rocker

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Contiene anche un insolito duetto con Greta Thunberg, che ha autorizzato l’utilizzo di un suo intervento, Pugili Fragili, il ventesimo lavoro (compresi quelli dei Litfiba) diche uscirà il 21 febbraio in versione cd, vinile e su tutte e piattaforme digitali. Con Pugili fragili, l’artista fiorentino celebra i suoi 40 anni di musica e rafforza il suo impegno ambientalista, ma tocca anche altri, impegnativi argomenti: le infanzie negate, la violenza sulle donne, la paura del diverso. Eterogenee le collaborazioni: oltre a Greta Thunberg, Francesco Sarcina, Andrea Appino, Luca Chiaravalli, Davide Simonetta. Dieci le tracce: tra queste Gigante, il brano che è stato molto apprezzato al festival di Sanremo, Cuore matto, che il rocker ha eseguito nella sezione cover all’Ariston, e Picnic all’inferno, con l’intervento della giovane ambientalista svedese.Il disco rappresenta una sintesi del percorso umano e artistico di Piero Pelù e vi trovano spazio tutti i generi musicali frequentati dal front man dei Litfiba: rock, cantautorato, blues, metal, grunge, gospel ed elettronica. Dopo l’uscita del disco il rocker sarà impegnato a promuoverlo in un instore tour in numerose città italiane. Poi il tour estivo Pugili fragili live 2020 a cominciare dal 3 luglio. Compatibilmente con gli impegni del tour, Pelù porterà avanti il suo Clean beach tour, il progetto organizzato da Legambiente per sottrarre plastiche e microplastiche dall’ambiente.