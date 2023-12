Venerdì 22 dicembre è uscito in radio "Notte", il nuovo singolo di Antonio Giagoni estratto dall'EP "Canzoni 'quasi' fuori moda", in uscita il 1° gennaio 2024. Il brano è concettualmente molto Rock n’roll, un momento di ringraziamento alla notte, trascorsa in compagnia di musica e persone care. Il videoclip di “Notte”, diretto da Emiliano Giannelli, è l'ultimo dei cinque episodi che comporranno il cortometraggio di Canzoni “quasi” fuori moda. In questa puntata, le melodie languide del brano accompagnano i due protagonisti a raggiungere la cima di una montagna, mentre sono inseguiti dai malintenzionati dei servizi segreti. Nei momenti finali, prima di giungere alla vetta, la “ragazza” subisce interferenze mentali, rivelatesi successivamente essere causate dal padre di lei e provenienti da un altro pianeta. I due protagonisti si lasciano per sempre e lei torna a casa proprio grazie all’aiuto di Antonio che di lì a poco verrà catturato e interrogato.

