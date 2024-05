Tempo per me, l'ultimo brano di Maria Marino: «Spiego al mondo l'importanza del vivere quotidiano“

L'ultimo brano si intitola Tempo per me in cui racconta se stessa, descrivendo un momento di consapevolezza e di crescita interiore. Maria Marino, cantante poliedrica e dall'animo sensibile, torna in pista con un singolo con il quale definisce la propria maturità artistica: "So ora -spiega- qual è il posto che voglio occupare nel mondo e voglio esternarlo senza più inibizioni, pregiudizi e remore e soprattutto senza più interferenze esterne. Tutto ciò giunge con la maturità non solo fisica ma anche dell'anima che, dopo tante sofferenze, strade impervie e frustrazioni, ha finalmente trovato il sentiero giusto per poter affrontare la vita con serenità e gioia. Un traguardo che solo l'esperienza può dare".

In Tempo per me dunque Maria Marino parla di rinascita, di riappropriazione di se stessa, della propria vita morale e materiale: "Siamo come siamo -afferma l'artista- e non come gli altri vorrebbero fossimo. Ed è la cosa più bella che possa accaderci. Finalmente ho capito che è arrivato il momento di pensare a me, di mettermi al centro dei miei pensieri, di dare più considerazione all mie passioni, di perdonarmi per tutti gli errori che penso di aver fatto.

Una metafora che ha permesso alla Marino di che capire che, a volte, non si dà il giusto valore al tempo che ci è concesso, complicandosi la vita con piani machiavellici: "Quando invece -afferma la cantante- basterebbe godersi il presente. L'unità di misura della nostra esistenza è il tempo e a nessuno è concesso di fermarlo o disporne a piacimento. Le nostre giornate sono scandite dal ticchettio dell'orologio e non ci rendiamo conto di quanto sia prezioso. Il tempo sprecato insomma non ci è permesso di recuperarlo. Mai. Ed è questo che ho voluto gridare nel mio ultimo brano. Quasi fosse un memo per tutti noi, per il nostro vivere quotidiano".