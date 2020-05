Beethoven, le 32 Sonate per pianoforte dal 25 maggio sul canale youtube dell’Accademia Filarmonica Romana

Dalle prima alla numero 32, tutte le Sonate per pianoforte di Beethoven si potranno ascoltare sul canale youtube dell’Accademia Filarmonica Romana a partire dal 25 maggio e fino ai primi di luglio. Seguendo l'ordine cronologico, la Filarmonica ne proporrà una al giorno, partendo dunque dalla n. 1, l’op. 2 n.1, fino alla n. 32, l’imponente op. 111. Una preziosa occasione, proprio nell’anno in cui si celebrano i 250 anni della nascita di Beethoven, per ripercorrere il pensiero musicale del musicista di Bonn, che nel pianoforte ha trovato lo strumento ideale per sperimentare lungo tutto l’arco della sua vita il proprio linguaggio musicale. Le registrazioni audio, il cui progetto è nato in collaborazione con Rai Radio3, sono il frutto di 10 concerti che l’istituzione romana ha organizzato nelle stagioni 2016-17 e 2017-18 in Sala Casella.



La scelta è stata quella di affidarsi anziché a grandi interpreti dei nostri tempi, a una generazione di artisti italiani tra i venti e i trent’anni, cresciuta in questi ultimi anni, per tastarne il polso attraverso un cammino che non ammette scorciatoie. Tutti coloro che sono stati interpellati – compresi quattro giovanissimi indicati dai più qualificati centri di alta formazione pianistica in Italia – si sono messi generosamente a disposizione di Andrea Lucchesini che ne ha coordinato il progetto (direttore artistico delle due stagioni era Matteo D’Amico), costruendo una serie molto equilibrata di dieci concerti, ciascuno godibile per se stesso. I pianisti coinvolti sono stati Leonora Armellini, Gloria Campaner, Gabriele Carcano, Leonardo Colafelice, Federico Colli, Ilaria Loatelli, Bruno Mereu, Giovanni Nesi, Leonardo Pierdomenico, Alessandro Taverna, Mariangela Vacatello, Ludovica Vincenti, che a distanza di più di tre anni dal loro concerto, si sono mostrati entusiasti di condividere sul canale youtube della Filarmonica le loro esecuzioni, in un momento così delicato, in cui la musica dal vivo, oggi, ancora non può ripartire.



Si parte dunque lunedì 25 maggio con Federico Colli alle prese con la Sonata n. 1 in fa minore op. 2 n. 1, cui seguirà nella prima settimana Leonora Armellini (Sonata op. 2 n. 2 e 3), Leonardo Pierdomenico (Sonata n. 4 in mi bemolle maggiore op. 7) e Leonardo Colafelice (Sonata n. 5 in do minore op. 10 n. 1). Tutto il piano di pubblicazione è disponibile sul sito della Filarmonica Romana www.filarmonicaromana.org, dove si potrà scaricare anche la guida all’ascolto di Arrigo Quattrocchi. Il canale youtube della Filarmonica è https://www.youtube.com/user/FilarmonicaRomana.

