ContestAFR: la Filarmonica romana lancia “un concorso” per nuovi talenti

L’Accademia Filarmonica Romana condivide la musica dei più giovani e lancia su Facebook #ContestAFR. Vista l’impossibilità in questo periodo di aprire teatri e sale da concerto per realizzare musica dal vivo, la Filarmonica offre lo spazio virtuale del suo profilo Facebook per condividere la musica attraverso la rete, accogliendo le esecuzioni dei tanti bravissimi musicisti di età compresa tra i 18 e i 30 anni che vivono in Italia.



A tutti la Filarmonica chiede di postare sulla propria pagina Facebook l’esecuzione in video ‒ realizzata da casa in questi giorni ‒ di un programma libero, della durata compresa tra 10 e 15 minuti, con hashtag #ContestAFR, e taggare l’Accademia Filarmonica Romana.



La direzione della Filarmonica visiona e, a suo insindacabile giudizio, pubblica sulla pagina Facebook istituzionale un massimo di 2 video ogni giorno fino al 9 aprile. Il più alto numero di like ottenuti sulla pagina fb della Filarmonica determina la designazione dei tre musicisti che saranno invitati a tenere un concerto nella Sala Casella, in uno dei prossimi appuntamenti della stagione 2020/21.



In caso di ex-aequo si procederà con un sondaggio online.

Come abbiamo visto, per fortuna la musica non si ferma nemmeno in questi giorni, nonostante la sospensione dei concerti dal vivo ‒ racconta Andrea Lucchesini direttore artistico dell’Accademia Filarmonica Romana ‒. Lo sentiamo quotidianamente nelle infinite testimonianze che popolano la rete, con i concerti dalle finestre aperte delle nostre case, e perfino con l’unione di tante voci che da un palazzo all’altro invadono le strade per far sentire ad ognuno di esser parte di un tutto. L’Accademia Filarmonica Romana ha pensato di utilizzare la rete per condividere la musica dei giovani che si stanno preparando per scadenze divenute improvvisamente incerte, come esami e concorsi di esecuzione che solitamente li impegnano in primavera. Per questo abbiamo immaginato un contest, ovvero un modo per poterli ascoltare ed aiutare, offrendo ai più apprezzati - dagli ascoltatori in rete - un concerto premio in una delle nostre serie istituzionali. È un messaggio di speranza, per un domani che abbiamo bisogno di iniziare già oggi a pensare, tutti insieme

Perché l’iniziativa abbia successo, e la platea virtuale degli ascoltatori sia ampia e coinvolta, la Filarmonica invita tutti a condividere e partecipare attivamente al contest. Si darà così visibilità ai giovani musicisti, si terrà desta l’attenzione sul loro lavoro, con la speranza di tornar presto a fare, tutti insieme, musica dal vivo.

