Muore a 59 anni Alberto Maria Giuri, storico direttore d'orchestra di Gian Carlo Menotti a Spoleto

È scomparso a Roma a 59 anni il direttore d'orchestra Alberto Maria Giuri. Aveva diretto al Festival dei Due Mondi di Spoleto, affiancando Giancarlo Menotti per sette edizioni, dal '92 al '99, un'esperienza che gli valse una nomea di prestigio internazionale per il suo stile, la classe e la curiosità di un costante approfondimento della partitura. La sua ultima performance è dell'anno scorso, proprio con un

Concerto in memoriam Gian Carlo Menotti

a dieci anni dalla scomparsa, nel quale presentò una composizione in prima esecuzione assoluta che aveva composto per l'occasione:

Memoires pour Gian Carlo Menotti

per quartetto vocale, sette archi e arpa.



Diplomato in direzione d'orchestra al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma con Bruno Aprea, Giuri si è perfezionato come allievo effettivo con Franco Ferrara e ha partecipato a masterclass di rilievo (prima fra tutte quella con Leonard Bernstein), ottenendo nel corso della sua giovane carriera numerosi riconoscimenti. Assistente musicale personale di artisti quali Mstislav Rostropoviç, Valery Gergiev e Carlo Maria Giulini, Giuri è stato chiamato a dirigere da alcune delle più prestigiose Accademie e compagini sinfoniche nazionali e internazionali. Dal 2005, su invito diretto di Jury Temirkanov, strinse un profondo legame con la Russia. Come direttore artistico fu a capo del XXVI Festival di Nuova Consonanza.

