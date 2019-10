È morta Jessye Norman, una delle più grandi soprano dell'ultimo mezzo secolo

Lutto nel mondo della musica. Il soprano Jessye Norman, stella di scuola wagneriana, è morta ieri a New York all'età di 74 anni: lo ha reso noto la portavoce di famiglia, Gwendolyn Quinn. Norman - vincitrice di quattro Grammy Award, della National Medal of Arts e del Kennedy Center Honor - era ricoverata all'ospedale Mount Sinai St. Luke per complicazioni legate ad una lesione al midollo spinale risalente al 2015.

The Met mourns the loss of Jessye Norman (1945–2019), one of the great sopranos of the past half-century, who sang more than 80 unforgettable performances with the company. We extend our condolences to Ms. Norman’s family and friends. https://t.co/38WXiHkKPg

Photo: Met Archives pic.twitter.com/DXzWKl8o7U

— Metropolitan Opera (@MetOpera) 30 settembre 2019