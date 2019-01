Morricone, due nuove date per i concerti d'addio: a Roma il 18 e 19 giugno

SPE S0B QBXB MUSICA: MORRICONE, DUE NUOVE DATE PER I CONCERTI D'ADDIO A Roma, alle Terme di Caracalla, il 18 e 19 giugno (ANSA) - ROMA, 7 GEN - Si allunga, a grande richiesta, l'ultima serie di concerti di Ennio Morricone: il maestro ha deciso di aggiungere altre due date ai 'final concerts', il 18 e 19 giugno alle Terme di Caracalla. Il premio Oscar, che ha festeggiato il mese scorso il suo 90/o compleanno, si esibirà quindi in due concerti all'Arena di Verona (18-19 maggio) e in 6 concerti a Caracalla (15-16-18-19-21-22 giugno). Le date fanno parte del '60 Years of Music' World Tour che ha registrato numerosi sold out sia a Verona che a Roma nel 2017 e 2018. Il tour segna il 60/o anniversario della carriera del compositore e direttore d'orchestra e finora ha visto più di 50 concerti in 35 città europee. Più di 650 mila persone hanno assistito ai concerti del tour dal 2016 ad oggi, per vedere il maestro dirigere personalmente un'orchestra e un coro che portano più di 200 persone sul palco. Questi concerti a Verona e Roma saranno l'ultima occasione in cui il maestro riprodurrà le sue amate musiche prima della pensione. «Mi sento privilegiato ed emozionato - ha detto Morricone parlando del suo recente compleanno - a festeggiare il mio 90ø compleanno così in salute. È una benedizione poter ancora dirigere i miei concerti in tante meravigliose città europee e sono grato per la generosità che il mio pubblico continua a dimostrarmi».(ANSA). COM-MAJ 07-GEN-19 12:55 NNNN

