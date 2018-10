Michael Bublè, "Love You Anymore" è il nuovo singolo in uscita il 12 ottobre

"Love You Anymore" è il nuovo singolo di Michael Bublé che anticipa la pubblicazione di "Love", album in uscita il 16 novembre, a due anni di distanza dal precedente lavoro. "Love You Anymore" è stato scritto dal giovane Charlie Puth, cantante, autore, produttore e più volte nominato ai Grammy, sarà disponibile dal 12 ottobre.



Nell'album, che darà spazio a differenti generi musicali, spazio ad alcuni classici del repertorio americano: la sognante "When I fall in love", una tormentata versione di un altro standard di Rogers & Hart, "My Funny Valentine", l'allegra "When You're Smiling", lo swing di "Such A Night" e i brani scelti personalmente da Michael come "Unforgettable", "Help Me Make It Through The Night" e "I Only Have Eyes For You". A questi si aggiungono la "La Vie En Rose" - in cui Bublé duetta con la cantante francese Cecile McLorin Salvante - e un altro inedito composto dallo stesso Bublè, "Forever Now".



L'album si chiude con "Where or When". Il cantante e compositore canadese è tornato in studio con una nuova prospettiva nella vita, dopo la malattia che ha colpito il figlio, ed un rinnovato impegno per onorare la musica che ha sempre amato.

Ultimo aggiornamento: 16:04

