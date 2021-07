Meduza diventano 'disco d'oro' negli Stati Uniti con «Paradise» e nuova collaborazione con Ed Sheeran

Venerdì 30 Luglio 2021, 20:29

Nuovo grande traguardo per i Meduza, uno tra i maggiori gruppi di musica house di maggior successo al mondo. Mattia Vitale, Simone Giani e Luca De Gregorio, questi i nomi dei tre artisti, si confermano capaci di sfoderare hit ballate in tutto il mondo. «Paradise» loro ultimo singolo dei Meduza ha raggiunto la vetta dei 750 milioni di stream all’attivo e pochissimi giorni fa è stato certificato come disco d’oro negli Stati Uniti. Per la terza volta dopo «Lose control» e «Piece of your heart» il gruppo italiano raggiunge questo record e anuncia un nuovo feturing con Ed Sheeran.

I successi in Europa

Nel 'vecchio continente' i Meduza sono invece già quadruplo disco di platino in Irlanda, doppio platino in Slovacchia e Svizzera, platino in Italia, Australia, Brasile e Sud Africa e oro in Austria, Belgio, Canada, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Messico, Olanda, Nuova Zelanda, Portogallo, Svezia e Regno Unito. Confermandosi ancor di più tra gli artisti dell'house più influenti al mondo.

Il nuovo lancio

I Meduza annunciano oggi una collaborazione con un pezzo da novanta della musica internazionale, Ed Sheeran. Il cantautore più ascoltato al mondo ha infatti scelto proprio questi artisti italiani per realizzare il primo remix di Bad Habits, il nuovo singolo rilasciato lo scorso giugno.

Presentato in anteprima nel dj set sold out della scorsa settimana all’Echostage di Washington Dc, il remix è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Bad Habits - Meduza Remix è elettronica dal sound estremamente trascinante.

Il tour

Dopo il dj set del 10 luglio all’Exit Festival di Novi Sad, in Serbia, prima tappa del tour europeo li porterà in Grecia, a Cavo Paradiso, Mykonos l'8 e il 15 agosto, poi in Croazia al Barrakud Festival, Zrce, il prossimo 12 agosto, nel Regno Unito a El Row, Londra, il 21 e il 22 agosto e infine in Italia a Riobo di Gallipoli, il prossimo 6 agosto e a Il Muretto, a Lido di Jesolo, il 28 agosto. Invece questa sera, venerdì 30 luglio, i Meduza suoneranno negli Hamptons, mentre domani e domenica infuocheranno rispettivamente Chicago e Las Vegas.

