Vasco Rossi inaugura la Trentino Music Arena da 100mila posti

Mercoledì 28 Luglio 2021, 19:46

È dal 1983 che il Blasco mancava dal Trentino. Era davvero giunto il tempo che tornasse ad esibirsi. È quindi ufficiale: Vasco Rossi sarà live a Trento il 20 maggio 2022 per inaugurare "Trentino Music Arena", il nuovo spazio dedicato alla musica. Si tratta di un primo concerto all'interno della tournée: in altre parole si prevede, oltre alla data ufficiale questa eccezionale “data zero”. Una scelta che comporta la presenza del cantante per alcuni giorni sul territorio, evento che rende il concerto se possibile più che imperdibile.

Riguardo alla scaletta dello show, il manager del cantante Floriano Fini ha precisato che sarà «uno spettacolo inedito, che avrà come tema di fondo la traccia del disco nuovo di Vasco in uscita nel novembre 2021». Il nuovo parco si chiama "Trentino Music Arena" e sorge a pochi km dalla città, nell'area San Vincenzo di Mattarello; la capienza è di quelle imponenti: è in grado di ospitare oltre 100mila persone.

Spetta allora a Vasco Rossi l'onore di essere il primo a battezzare l'area: il concerto dà anche il via al tanto atteso "Vasco Live 2022" con le date riprogrammate causa covid, già sold out: 24 maggio Milano, 28 maggio Imola, 3 giugno Firenze e 11 e 12 giugno Roma. «Un’occasione unica – ha dichiarato un più che soddisfatto Presidente della Regione autonoma del Trentino-Alto Adige Maurizio Fugatti durante la conferenza stampa in Sala Depero alla presenza del manager del cantante e del suo staff tecnico – per mostrare che la vocazione dell’area San Vincenzo può essere quella di ospitare concerti, non solo di proporzioni pari a quelli del rocker. È una questione di grande interesse per il Trentino perché l’arrivo di 120 mila persone per il concerto di questo artista internazionale, si può dire l’unico in Italia che riesca a raggiungere questi numeri, è un grande orgoglio».