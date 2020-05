Matt Bellamy, frontman dei Muse: esce il nuovo singolo “Tomorrow’s World”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

, frontman dei, pubblica il singolo da solista Tomorrow’s World, il secondo della sua carriera. La canzone è stata registrata durante il lockdown. Nel brano, che sprona a cogliere il lato positivo di questo momento e le opportunità che possono nascere, le doti vocali e melodiche di Bellamy alla tastiera si intrecciano con un arrangiamento di archi che fanno da contrappunto a un testo romantico e sognante.«In questa canzone esprimo i miei sentimenti e il mio stato d’animo durante il lockdown - racconta Bellamy -. Mi ha costretto a pensare a quello che conta veramente nella vita. E ho provato un senso di ottimismo crescente, di gratitudine e speranza per il futuro. Il titolo arriva da un vecchio show della BBC, Tomorrow’s world, che guardavo da piccolo negli anni ‘80. Mi è sempre piaciuto quel loro modo di rappresentare in maniera sfrontatamente futuristica quello che sarebbe diventato il mondo di oggi. Riguardandolo ora mi sembra una rappresentazione totalmente ingenua, adorabile e confortante al tempo stesso, e mi ricorda che nessuno di noi può veramente sapere cosa ci riserva il futuro». Il video che accompagna il brano è stato girato con il cellulare. Il primo progetto solista di Bellamy è stato il brano Pray (High Valyrian), usata nella compilation For The Thrones del Trono di Spade.