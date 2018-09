Maneskin, concerto a sorpresa a piazza del Popolo: «Torniamo in strada». Ecco il nuovo singolo

Ultimo aggiornamento: 13:19

Il nuovo singolo si chiama "Torno a casa". E loro hanno deciso di tornare a casa, nelle strade, nella loro Roma. Lì dove i Maneskin, band rivelazione della scorsa edizione di X Factor, hanno cominciato. Ed è stata una bella sorpresa per i tantissimi fan che alle 12 si sono trovati a piazza del Popolo ad assistere ad un mini concerto gratuito. La band di Damiano &Co, ha deciso di presentare in anteprima la loro nuova canzone che uscirà ufficialmente domani.«Siamo partiti dalla strada, e qui torniamo. Certo c'era un po' meno gente di oggi», scherza il bello e dannato Damiano, lunghi e capelli e completo alla moda. Ed è proprio in mezzo alle persone, quando Damiano e Victoria, compagni di liceo, l'unica donna del gruppo che ha sfoggiato un uoov taglio, e poi Thomas ed Ethan, contatto su Facebook mentre cercava lavoro come musicista , che è inziiata la loro favola. Da lì la storia è nota a tutti: X Factor, il disco di paltino, i concerti in giro per il mondo e ora un nuovo singolo dalla melodia meno rock. Ma struggente.«Sarà, bello, bello in modo assurdo», aveva detto Damiano qualche mese fa parlando della nuova canzone. E i fan di piazza del Popolo oggi hanno apprezzato. «Ci sono sonorità diverse - spiega Victoria - ci piace mostrare al pubblico tutte le nostre sfaccettature». Al centro del brano la figura di Marlena.Chi è? «Marlena siamo noi, i Maneskin, è il nostro messaggio di libertà, di vita» .Paura che tutto questo possa finire? «Abbiamo fatto tanta strada per arrivare qui, viverlo con paura oggi sarebbe troppo stupido». Parola di Maneskin.