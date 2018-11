Måneskin, i concerti sold out in pochi giorni: arrivano tre nuove date a Roma, Bologna e Milano

Nuove date per il tour primaverile dei Måneskin, la band rivelazione dell’anno che ha registrato il sold out di tutti i concerti con “Il Ballo della Vita Tour

, in partenza a marzo 2019. A soli due giorni dall’apertura delle vendite polverizzati i biglietti dei concerti aggiunti a Firenze (12/03), Venaria Reale (18/03), Bologna (27/03), Roma (31/03) e Milano (09/04). A grande richiesta, quindi, nelle città di Milano, Roma e Bologna la band tornerà per un quarto appuntamento: giovedì 28 marzo 2019 all’Estragon Club di Bologna, martedì 2 aprile 2019 all’Atlantico Live di Roma e mercoledì 10 aprile 2019 al Fabrique di Milano.



I Måneskin presenteranno il loro nuovo album che ha debuttato al numero 1 della classifica Fimi/Gfk con 4 singoli nella top ten e che ha ottenuto la certificazione platino ad appena un mese dall’uscita. Il disco, in meno di due ore dalla pubblicazione, ha raggiunto la posizione #1 della classifica iTunes e, in un solo giorno dall’uscita, è entrato in TOP 50 Spotify con tutti i suoi brani, totalizzando 1 milione di stream in meno di 24 ore.

A febbraio partirà la prima tournée europea dei Måneskin che li vedrà protagonisti sui palchi di Spagna, Svizzera, Francia, Belgio, Inghilterra e Germania. Il successo dell’album, i concerti sold out e il tour europeo vanno ad affiancarsi ai numerosi riconoscimenti ottenuti: 102,3 milioni di views su YouTube, più di 121,3 milioni di streaming su Spotify, doppio disco di platino per il loro inedito “Chosen”, un platino per l’omonimo EP di debutto, disco d’oro per la cover del brano “Vengo dalla luna”, disco di platino in un mese per il nuovo album “Il ballo della vita”.

