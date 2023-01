Mahmood e «Il mio Sanremo»: sbarca su Apple la speciale playlist realizzata dal cantante

Apple Music celebra la 73esima edizione di Sanremo con una sezione speciale ricca di contenuti interamente dedicati al Festival, un archivio dei brani più amati dell’evento più atteso dell’anno per la musica italiana. In primo piano, un’ampia offerta di playlist a tema Sanremo curate dal team editoriale di Apple Music.

Sanremo 2023: le 28 nuove canzoni in gara al 73esimo Festival di Sanremo illuminate dalle luci dell'Ariston, tra grandi ritorni e sorprendenti esordi, disponibili per l’ascolto in Audio Spaziale con Dolby Atmos.

Sanremo: i vincitori, che riunisce idealmente sullo stesso palco i trionfatori delle 72 edizioni del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo: brani essenziali: una carrellata di brani storici della rassegna amata da tutti: perché Sanremo è Sanremo.

Sanremo anni ’80: brani essenziali, che raccoglie alcune delle canzoni presentate al Festival di Sanremo tra il 1980 e il 1989 che hanno conquistato il pubblico diventando dei veri e propri classici della musica italiana.

Sanremo anni ’90: brani essenziali, con una selezione dei migliori brani presentati al Festival tra il 1990 e il 1999 ed entrati nell’immaginario collettivo.

Sanremo: le canzoni d’amore: una selezione «tutta sentimento» per declinare il vocabolario dell’amore sanremese.

Inoltre, la playlist speciale Il mio Sanremo, con una selezione di brani fatta in esclusiva per Apple Music da Mahmood, grande protagonista e vincitore nel 2019 con Soldi e lo scorso anno con Blanco e la loro Brividi.

Mahmood: Il mio Sanremo è un viaggio nella storia del Festival lungo 15 brani: si parte dai grandi classici, tra cui spiccano canzoni intramontabili come Volare di Domenico Modugno e Almeno tu nell’universo di Mia Martini, fino ad arrivare a canzoni più recenti come Voce di Madame. Immancabili i brani che Mahmood ha presentato al Festival di Sanremo: Brividi (che è stato anche il brano più ascoltato su Apple Music in Italia nel 2022), Gioventù Bruciata (1° posto nella categoria Giovani di Sanremo 2019) e Soldi. Tutti i contenuti dedicati a Sanremo 2023 di Apple Music si trovano su Apple.co/Sanremo2023