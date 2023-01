Sanremo, da Peppino Di Capri a Gino Paolo e Morandi: Amadeus mette in fila i big della canzone italiana punta a una edizione record

Amadeus mette in fila i pezzi da novanta della musica italiana per il suo Festival che sta per iniziare. Una Sanremo senza età che si fa forte di decenni di musica per omaggiare i grandi e fare spazio ai giovani e agli emergenti. La platea si amplia e in questo modo il conduttore nonché direttore artistico della kermesse scommette sulla vittoria degli ascolti da record.

Fiorello: «Amadeus ha un sogno: battere Baudo e finire sui libri di Storia. Sanremo? Vince Giorgia»

Sanremo, i big sul palco



«Volevo omaggiare i grandi della musica italiana che sono con noi. Perché li voglio ricordare... Sono attualissimi, ci hanno regalato canzoni indimenticabili. Ecco perché li ho voluti. Sono la storia della nostra musica che deve essere applaudita e abbracciata sul palco del Festival». Così ha detto Amadeus in collegamento con Mara Venier a Domenica In, parlando della presenza all’Ariston di grandi artisti della musica italiana, come i Pooh, Al Bano, Massimo Ranieri, Peppino Di Capri e Gino Paoli, oltre a Gianni Morandi che sarà co-conduttore. Amadeus non ha potuto svelare il nome dell’ospite internazionale, l’artista donna di origini italiane di cui aveva parlato Fiorello nel suo programma. «Sarà una cosa molto bella - si è limitato a dire -, ma finché la cosa non è concreta non si può dire».

DI CAPRI

Peppino Di Capri, uno dei big ospiti del Festival, ha subito commentato: «Sono onorato e gratificato. Fin dal primo momento ho creduto nella grande capacità di Amadeus come direttore artistico dell’evento musicale più importante, per questo mi ero candidato addirittura in gara. Poi oggi ho avuto la bellissima notizia che dopo i miei 15 Festival di Sanremo sarò al Teatro Ariston come super ospite! Sono onorato e gratificato... Grazie Ama!». Poi ha aggiunto: «Sto andando di corsa dal sarto per avere un abito all’altezza dell’occasione. Naturalmente, in stile “peppiniano”, smoking e papillon nuovo di zecca per onorare il palco di Sanremo così importante per la mia carriera. E’ un periodo già carico di lavoro ed emozione per la mia nuova tournée che partirà in primavera e questa partecipazione al Festival è la ciliegina sulla torta. Girerò in Italia e all’estero per tutta la stagione estiva alla fine della quale raggiungerò con i miei concerti il Brasile, luogo meraviglioso a cui mi lega reciproco amore».