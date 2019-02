Luciano D'Abbruzzo, esce il nuovo singolo "L'ultima estate"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si chiama "" il nuovo singolo del cantautore, pubblicato per Sony Music insieme al relativo videoclip. Quest'ultimo è diretto da Alessia Magnano, con la partecipazione dell’attrice catanese, romana d’adozione, Manuela Lomeo e racconta delle attese disilluse di un amore; l’artista presenta un sentimento reale, che però non riesce a concretizzarsi e rimane dunque seme, senza dare frutti: “Le stagioni che seguiranno saranno scatole vuote per me”, canta infatti D'Abbruzzo.Il montaggio e la post-produzione del videoclip rendono l’idea che la storia presentata e cantata da Luc esca dal personale e autobiografico per essere cucita addosso a chi ascolterà il brano, un’altra nuova tessera di quello che è il mosaico delle emozioni di Luciano D’Abbruzzo, che riesce in un modo tutto suo a raccontare e a raccontarsi con parole mai scontate."L'ultima estate", che vede la produzione artistica e l’arrangiamento di Alessandro De Berti, con i musicisti Matteo di Francesco (batteria), Giancarlo Boccitto (chitarra) e Massimo Franceschina (basso), è disponibile in tutti i digital store, su Spotify e sul canale Vevo dell’artista.Luciano D'Abbruzzo per Sony Music ha già pubblicato nel 2018 l’EP “Come Acqua”, che contiene il brano “Il Guardiano del Bosco” e la canzone vincitrice della XIV edizione del Premio Fabrizio De Andrè, oltre al singolo “Tempo”. L’artista ha all’attivo due album: il primo, come MIG, dal titolo "N€uro” (2001 - Rossodisera/EMI); il secondo come Luciano D’Abbruzzo e MIG, “Come un’Arancia in Norvegia”, uscito nel 2013.