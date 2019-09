© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce il 20 settembre, il secondo album di. «Volevo che questo mio secondo disco fosse superiore a quello precedente. Sarà un album migliore di As You Were e questo la dice lunga, perché è stato un disco epico, no?!», ha detto l’ex Oasis.L’album è stato anticipato da 4 brani: Shockwave, The River, Once e One of us. La copertina di Why Me? Why Not. è un ritratto del fotografo Tom Beard. Liam porterà il disco in giro per l’Europa con un tour di 23 date. Sarà in Italia il 15 febbraio 2020 a Roma (Palazzo dello Sport) e il 16 a Milano (Mediolanum Forum), mentre lo si potrà vedere live all’MTV unplugged che andrà in onda il 27 sia su MTV Music e MTV Italia. L’album sarà disponibile in cd (standard e deluxe), vinile (standard e limited edition) e in digitale. È disponibile anche un pacchetto speciale che include una versione deluxe del disco, un vinile “sun yellow” e un formato da 12 con tre bonus track e una demo esclusiva.