Lele Spedicato migliora, le news nel messaggio dei Negramaro

Lele Spedicato sta meglio, le condizioni di salute del chitarrista dei Negramaro migliorano di giorno in giorno dopo l'ictus che lo ha colpito lo scorso 17 settembre. Emanuele Spedicato è ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce, e nelle ultime due settimane non è mai stato abbandonato dall'affetto dei fan dei Negramaro e dai suoi compagni di vita. Oggi Giuliano Sangiorgi e company hanno pubblicato un messaggio sul profilo ufficiale Facebook dei Negramaro per dare una bella notizia a quanti sono in apprensione per le condizioni di salute di Lele Spedicato.

LEGGI ANCHE Lele Spedicato, la bella notizia negli ultimi giorni

Come vi abbiamo raccontato, i medici sono ottimisti e Lele Spedicato sta reagendo positivamente agli stimoli esterni pur restando in uno stato di coma. Nel messaggio della band salentina oggi si legge una gioiosa conferma sul miglioramento del chitarrista: «Fratello, queste due settimane sono state le più difficili della nostra storia. Ci stai insegnando ad essere sempre pronti a lottare per l’amore che ci circonda, per quello che ti sta dando vigore in questi giorni, che ti arriva forte da ognuna delle persone che ti ha vissuto profondamente ma anche da chi ti conosce appena. La grande forza di volontà che hai dimostrato finora inizia a rasserenarci. Non smetteremo di incoraggiarti e a starti accanto fin quando non ti sarai ripreso la tua vita meravigliosa. Continua così, noi ci saremo sempre! ❤️#ForzaLele».





Ultimo aggiornamento: 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA