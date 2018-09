Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio: la bella notizia negli ultimi giorni

Lele Spedicato, il chitarrista dei Negramaro, sta meglio e si sta risvegliando. Emanuele "Lele" Spedicato, ricoverato all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dal 17 settembre a causa di una emorragia cerebrale, da qualche giorno risponde agli stimoli in maniera intenzionale.

La notizia del miglioramento dello stato di salute di Lele Spedicato è stata confermata da fonti mediche dopo essere circolata nella cerchia più stretta del chitarrista dei Negramaro, come riporta il Quotidiano di Puglia. L'emorragia cerebrale che lo ha colpito in casa mentre si trovava con sua moglie Clio, incinta, lo ha mandato in coma, ma negli ultimi giorni le sue risposte sempre più frequenti agli stimoli fanno ben sperare i medici dopo settimane di assoluta cautela.



Nonostante i segnali incoraggianti,è ancora in coma: in questi giorni il coma neurologico da cui si sta lentamente risvegliando è stato accompagnato da farmaci di sedazione che in questi casi servono a preservare le funzioni neurologiche del paziente.Una situazione ancora molto delicata quella del, che però ha avuto in questi giorni i primi contatti con i suoi cari.

