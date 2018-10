© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamento il 2 luglio all’Ippodromo Snai di San Siro per l’ultima data italiana dei Kiss che, dopo una carriera lunga 45 anni, hanno annunciato che nel 2019 intraprenderanno il loro ultimo tour, non a caso chiamato “End of the road”. Il primo annuncio è stato fatto un mese fa durante Americàs Got Talent e i Kiss hanno annunciato oggi un primo elenco di date in tutto in mondo. «Tutto ciò che abbiamo costruito e conquistato negli ultimi quattro decenni - dichiarano i Kiss in una nota - non sarebbe mai potuto esserci senza i milioni di persone in tutto il mondo che hanno riempito club, palazzetti e stadi in tutti questi anni. Questa sarà l’ultima occasione di festa per coloro che ci hanno visti, e l’ultima possibilità di vederci per coloro che non l’avessero già fatto. KISS Army, vi stiamo dicendo addio nel nostro tour finale con il nostro più grande show di sempre e usciremo di scena nella stessa maniera in cui ci siamo entrati: insolenti e Inarrestabili».