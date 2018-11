Jovanotti, esce oggi il nuovo video “Chiaro di Luna” girato in Eritrea

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esce oggi il nuovo video di Jovanotti, “Chiaro di Luna”, ambientato ad Asmara, in Eritrea, dove molti anni fa un altro Lorenzo, il nonno di Lorenzo Cherubini, aveva fatto il camionista. Una città bellissima, un luogo dove l’Africa e l’Italia si intrecciano, al di là di ogni possibile preconcetto e giudizio storico. Anzi, qui i segni della presenza dell’Italia sono ovunque; «non bisogna cercarli ti ci ritrovi dentro e dopo un pò non ci fai più caso perché è semplicemente il panorama architettonico dentro al quale siamo cresciuti», dice Lorenzo.«Sapevo poco dell’Eritrea, avevo solo sentito o letto qualche racconto dell’Africa orientale dei tempi che fu colonia - racconta Jova - Le notizie riportano che moltissimi dei ragazzi che arrivano in Italia attraverso il mediterraneo sono Eritrei e da tanto volevo andarci; per me è solo viaggiando fuori dai circuiti del turismo che si può conoscere qualcosa per davvero di un luogo. Lo avevo già programmato, in solitaria zaino e via. Poi ho sentito che quello era il posto giusto per questa canzone e non c’era nessuna alternativa che mi convinceva allo stesso modo. Volevo raccontare l’Africa senza stereotipi su quel continente, perché non esiste luogo al mondo più complesso e più legato al nostro destino, e gli stereotipi e le generalizzazioni fanno sempre solo male». «I ragazzi non scappano se trovano opportunità e maggiori spazi di lavoro - osserva l’artista - sono orgogliosi di starci o di tornarci. Proprio come Yonas, un giovane eritreo esperto di video che ci ha fatto il backstage e che ha deciso di recente di tornare dall’Italia ad Asmara con sua moglie e sua figlia».