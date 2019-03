Audio 2 e Ivana Spagna, insieme con "Amici per amore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da venerdì 8 marzo arriva in radio e su tutti i digital store “AMICI PER AMORE”, il nuovo singolo degli AUDIO 2 prodotto da Clodio Music. Il brano, che vuole essere un omaggio alla donna in tutta la sua essenza, anticipa l'imminente l'uscita dell’album in studio “432 hz”: quale miglior modo per celebrare i 25 anni di attività artistica del gruppo.È possibile parlare di amicizia fra uomo e donna? Gli AUDIO 2 - Gianni Donzelli e Enzo Leomporro, che hanno firmato il brano con il maestro Luigi Pignalosa, rispondono alla domanda con il singolo “AMICI PER AMORE”, contando sulla straordinaria partecipazione di Ivana Spagna, iconica artista e soprattutto amica del duo: un sodalizio che sottolinea in modo più incisivo la tematica sempre attuale. Il risultato è una canzone sensuale e raffinata, che prende in esame e racconta il sentimento di amicizia fra i due sessi, viaggiando con un sound internazionale ma senza tralasciare le caratteristiche della melodia italiana.L’amicizia è complicità, è poter consegnare all’altro confidenze e fragilità: Ivana Spagna diviene qui fedele alleata e centro emotivo del dialogo artistico con gli AUDIO 2, e le voci si arricchiscono di sfumature inedite. La stessa empatia si rintraccia nelle sequenze del videoclip, per la regia di Michele Vitiello, con la consulenza di Niccolò Carosi, la fotografia di Enrico Petrelli e il montaggio curato da Damiano Punzi. “AMICI PER AMORE” è il singolo apripista del nuovo progetto discografico del duo campano, che verrà pubblicato in primavera, su etichetta Clodio Music e con la produzione di Pasquale Scilanga.