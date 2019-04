Audio 2, nozze d'argento in musica con il nuovo lp “432hz”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per celebrare le nozze d’argento con la musica, gli- il duo formato da Gianni Donzelli e Enzo Leomporro - lanciano l’album, “”, in uscita domani su etichetta Clodio Music e con la produzione di Pasquale Scilanga. Il nuovo disco, si sottolinea, è ricco di sperimentazioni, soprattutto per l’originale modo in cui i brani sono stati registrati ed incisi, già riassunto nel titolo. L’hertz è l’unità di misura internazionale delle frequenze. In particolare la 432hz, la cd. “accordatura aurea”, nasce da una naturale risonanza con le energie della Terra e dell’intero universo.Le 15 tracce che compongono l’album - 11 nuovi brani e 4 hit nuovamente arrangiate in studio - rappresentano il percorso artistico degli Audio 2 senza perdere di vista la contemporaneità: le canzoni rivelano, infatti, un’evoluzione delle sonorità, con l’utilizzo di strumenti all’avanguardia. «Abbiamo pensato ad un album che fosse ricco di sfumature per sonorità e testi - spiegano Gianni Donzelli e Enzo Leomporro - La donna rappresenta il nostro viaggio e la nostra meta. Dal contatto energetico con la Madre Terra in “Mediterranea sei”, alle evoluzioni emotive di “Amore amica mia”. Un album in cui convergono le nostre molteplici esperienze musicali e le nostre virate sperimentali». “432hz”, anticipato dal singolo “Amici per amore” (feat. Ivana Spagna) vanta la collaborazione di musicisti di caratura internazionale, come la chitarra di Phil Palmer e l’estro delle percussioni di Tony Esposito.