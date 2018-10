Inaugurazione di stagione “romantica” per James Conlon e l'Orchestra della Rai

È affidata per il terzo anno consecutivo al direttore principale James Conlon l’inaugurazione della Stagione di concerti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che prende il via venerdì 19 ottobre alle 20 all’Auditorium Rai “Arturo Toscanini” di Torino.



Il concerto è trasmesso da RaiCultura in diretta su Rai5. La replica di sabato 20 ottobre alle 20.30 invece è trasmessa in diretta su Radio3 e in streaming nel circuito Euroradio. Il programma affianca la Sinfonia n. 34 in do maggiore KV 338 di Wolfgang Amadeus Mozart alla Sinfonia n. 1 in re maggiore detta “Titano” di Gustav Mahler, opere giovanili che preannunciano la maturità formale ed espressiva dei rispettivi autori ponendosi idealmente alle estremità del grande sinfonismo romantico.



Dopo le serate inaugurali, James Conlon sarà impegnato alla guida della compagine Rai anche nelle settimane successive con la produzione sinfonico-corale della Messa da Requiem di Verdi, proposta il 25 e 26 ottobre con un quartetto di solisti di prestigio, e il concerto dedicato a pagine novecentesche di Šostakovič e Zemlinsky, programmato il 2 e 3 novembre.

