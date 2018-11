Il rapper Emis Killa “Supereroe” in tv: risponde ai suoi fan tramite i social

Emis Killa è il protagonista della nuova puntata di “Gulp Music”, in onda sabato 3 novembre, alle ore 17.55, su Rai Gulp.



La trasmissione, condotta dal rapper e youtuber Shade, ospita uno degli rapper più seguiti dai ragazzi. Emis Killa presenta il nuovo album “Supereroe”, che è stato anticipato dalla hit “Rollercoaster”.



L’artista risponderà anche alle domande dei ragazzi arrivate per lui attraverso i social network di Rai Gulp. In questa puntata anche i video di Marco Mengoni, Why Don’t We, Kanye West & Lil Pump. Per la rubrica dedicata alle performance dal vivo c’è Lali. © RIPRODUZIONE RISERVATA