Il Nucleo, ritorno sulle scene dopo 10 anni

Dopo dieci anni di assenza dalle scene torna Il Nucleo, con un nuovo singolo e un album previsto per il mese di marzo. La band emiliana di Andrea Zanichelli, Luca Canei, Mauro Buratti e Marcello Presi, dopo l'ufficializzazione della reunion un anno fa, si ripresenta oggi sulle note di ' Cellule impazzitè, anticipazione del nuovo capitolo discografico intero che porterà invece il titolo di 'Oltrè, in uscita in primavera. «In dieci anni cambiano tante cose - ha detto Zanichelli - ma sembra un momento propizio per la musica italiana e anche noi abbiamo la nostra da dire». © RIPRODUZIONE RISERVATA