Il Jova Beach Party si farà a Cerveteri: il 16 luglio la nuova data

Sarà Cerveteri, nel Lazio, ad ospitare il 16 luglio il Jova Beach Party, il tour nelle spiagge italiane di Jovanotti nell'estate 2019. La cittadina è stata scelta dopo la cancellazione della data di Ladispoli. Annunciata anche una nuova data: il 20 agosto a Lido degli Estensi.



Queste le date: 6 luglio Lignano Sabbiadoro, Spiaggia Bell'Italia (sold out); 10 luglio Rimini, Spiaggia di Rimini Terme (sold out); 13 luglio Castel Volturno, Lido Fiore Flava Beach; 16 luglio Cerveteri, Lungomare dei Navigatori Etruschi; 20 luglio Barletta, Lungomare Mennea; 23 luglio Olbia, Banchina Isola Bianca Molo Bonaria; 27 luglio Albenga, Spiaggia Fronte Isola (sold out); 30 luglio Viareggio, Spiaggia Muraglione (sold out); 3 agosto Lido Di Fermo, Lungomare Fermano; 7 agosto Praia A Mare, Dino Beach Area; 10 agosto Roccella Jonica, Area Natura Village; 13 agosto Policoro, spiaggia Torre Mozza; 17 agosto Vasto, Area Eventi Lungomare; 20 agosto Lido degli Estensi, Arenile Porto Canale; 24 agosto Marebbe, Cima Plan de Corones.

© RIPRODUZIONE RISERVATA