Artisti in campo per i lavoratori della musica: arriva Heroes, primo grande concerto italiano in live streaming

Il 6 settembre 2020 a partire dalle ore 19.00 si svolgerà all'Arena di Verona il concerto di beneficienza «», il primo grande concerto italiano ideato per la fruizione in streaming e vedrà alternarsi sul palco per cinque ore 34 artisti e musicisti fra i più noti della scena pop italiana contemporanea: Achille Lauro, Afterhours, Aiello, Anna, Brunori Sas, Coez, Coma Cose, Diodato, Elodie, Eugenio In Via Di Gioia, Fedez, Frah quintale, Francesca Michielin, Franco126, Gaia, Gazzelle, Gemitaiz&Madman, Ghali, Levante, Madame, Mahmood, Margherita Vicario, Marlene Kuntz, Marracash, Nitro, Pinguini Tattici Nucleari, Priestess, Random, Salmo, Shiva, Subsonica, Tommaso Paradiso, Willie Peyote…Si tratta di un evento innovativo, il primo mai prodotto nel nostro Paese in live streaming a pagamento, nel quale il meglio della scena musicale italiana del momento darà vita ad uno dei progetti più ambiziosi che il mondo della musica italiana abbia mai concepito.Il ricavato di HEROES andrà ad alimentare il Fondo «COVID-19 Sosteniamo la musica» rivolto alle categorie del settore musicale più colpite dagli effetti della pandemia come gli artisti emergenti e i lavoratori intermittenti, cuore pulsante e silenzioso della industria musicale. I biglietti per l'accesso streaming sono disponibili a 9,90 euro. Lo streaming sarà disponibile via web su Futurissima.net, e tramite app mobile su A-Live.La piattaforma, realizzata in collaborazione con Wyth, integrerà alcune delle innovative funzioni già presenti sull'app mobile A-LIVE, consentendo una fruizione interattiva nei tre stage virtuali e nella community area offrendo al pubblico delle vere esperienze di socializzazione virtuale. Tra le attività offerte la possibilità di interagire con lo stage principale diventando protagonisti dello show, un'area con video e suono immersivo e spazializzato, sviluppato con Intorno Labs, un'area backstage per scoprire il dietro le quinte dell'evento ed interloquire con i protagonisti di Heroes. Il servizio di streaming sarà fornito da MainStreaming, leader italiano del settore. Rai Radio 2 e Radio Italia sono le radio ufficiali di HEROES.