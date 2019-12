© RIPRODUZIONE RISERVATA

filosofo, compositore e pianista di fama internazionale, il primo grande nome annunciato dagli organizzatori del, che quest’anno raggiunge il traguardo delle venticinque edizioni. La conduzione sarà affidata a Ingrid Muccitelli, volto di Rai con Linea Verde. Il tradizionale appuntamento musicale è in programma sabato 4 gennaio alle ore 20.30, presso il Teatro Mediterraneo di Napoli, e sarà poi trasmesso lunedì 6 gennaio, alle ore 9.30 su Rai Uno.Allevi è da qualche giorno tornato sulla scena discografica con Hope (Bizart/Artist First), un nuovo album legato alla magia del Natale. I concerti dell’ Hope Christmas Tour prevedono l’esecuzione di grandi classici natalizi, in una originale rilettura per pianoforte, coro e orchestra sinfonica, realizzata dallo stesso Giovanni Allevi per l’occasione. Una continua festa che divertirà e scalderà il cuore del pubblico fino al 7 marzo 2020, nei più importanti teatri d’ Italia e d’Europa. «Napoli - dichiara Allevi - è una città legata indissolubilmente al mio cuore da quella notte di 29 anni fa, da quel mio primo concerto con soli 5 spettatori. Grazie a loro ho capito che la musica sarebbe stata la mia vita!». La XXV Edizione del Concerto dell’Epifania è ideata e promossa dall’Associazione Oltre il Chiostro onlus, presieduta da Giuseppe Reale - autore dello spettacolo - e prodotta per la RAI dalla Melos International di Dante Mariti, insieme all’Associazione Musica dal Mondo.