Tutto è pronto per il gran Concerto dell’Epifania dal titolo Cosa bolle in Orchestra? in compagnia di Michele Cafaggi, attore e clown, e Davide Baldi, pianista e clown, che il 5 gennaio ore 11.30 (repliche ore 17.30 e il 6 gennaio ore 11.30, Sala Santa Cecilia, Auditorium Parco della Musica) incontreranno i ragazzi della JuniOrchestra Kids2, istruiti da Simone Genuini, per dar vita a uno spettacolo dedicato a tutte le età. Cosa succederà quando improvvisamente arrivano due musicisti un pò strampalati con nuovi formidabili strumenti musicali che emettono note leggere, colorate, trasparenti e silenziose, come… bolle di sapone? Al pubblico l’arduo responso. © RIPRODUZIONE RISERVATA