Gianna Nannini a Nashville per registare la "sua" America

Per scrivere e registrare il suo diciannovesimo disco di inediti, Gianna Nannini è a Nashville, in Tennesse, patria del country e di grandi produzioni artistiche. A Nashville importanti star hanno mosso i primi passi negli anni ‘50 e ‘60 e ancora oggi ospita eccellenti studi di registrazione, in cui sono passati artisti come Bob Dylan, Elvis Presley, Paul McCartney o, più recentemente, Jack White e Kings of Leon. «Eccomi qua, sono a registrare a Nashville, la città della musica - dichiara Gianna Nannini - non vedo l’ora di farvi ascoltare il mio nuovo suono e di dare voce alla “mia” America». Il nuovo album segue “Amore gigante”, disco del 2017 certificato oro, che la cantautrice rock ha portato sui palchi non solo di tutta Italia ma d’Europa con “Fenomenale - il tour”. © RIPRODUZIONE RISERVATA