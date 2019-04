Francesco Renga, nuovo lp: “L'altra metà” con Gazzelle e Ultimo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho trovato un mio spazio nella consapevolezza che la musica è cambiata». È in uscita venerdì 19 aprile l’ottavo album di, intitolato, che apre un nuovo capitolo di una carriera musicale ormai più che trentennale del cantautore bresciano. Le canzoni inserite nella scaletta del nuovo lavoro da studio sono un totale di dodici e a metterci le mani sono stati anche nomi noti della scena pop italiana, come Gazzelle per “Prima o poi” o Ultimo per “L’odore del caffè”. «Ho lavorato molto sulla mia scrittura e su quella condivisa con gli artisti coinvolti in questo album - ha spiegato Renga - per trovare un linguaggio nuovo ma che fosse molto mio, senza scimmiottare niente e coerente con quello che sono. Avevo bisogno di trovare un nuovo spazio e di poter far capire le mie canzoni anche ai coetanei dei miei figli che sono i quindicenni. Forse questa sarà la volta buona per sentire la mia musica uscire dalle loro cuffie quando li porto a scuola al mattino». Un nuovo percorso musicale, quindi, ma anche vocale, che accompagna il nuovo linguaggio frutto della ricerca di qualche anno, alla quale ha fatto gioco anche la pausa con il progetto live condiviso assieme a Nek e Max Pezzali di qualche tempo fa. «Sono felice di un album al quale ho cominciato a pensare ormai qualche anno fa - ha spiegato la voce delle nuove “Meglio di notte” e “Improvvisamente” - perché anche se per “Tempo reale” (l’album precedente) non ho scritto una nota, in realtà avevo una trentina di canzoni pronte. Semplicemente mi ero accorto che il mio modo di scrivere non era più adatto alla rivoluzione musicale che si stava sviluppando attorno a me».