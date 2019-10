Guccini, a novembre “Note di viaggio” una raccolta delle sue hit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il 15 novembre uscirà per BMG, una raccolta delle più belle e indimenticabili canzoni diprodotta e arrangiata da Mauro Pagani, storico musicista e produttore al suo fianco per la prima volta, e interpretate dalle grandi voci della musica italiana.L’album vedrà la partecipazione (in ordine alfabetico) di Manuel Agnelli, Malika Ayane, Samuele Bersani, Brunori Sas, Luca Carboni, Carmen Consoli, Elisa, Francesco Gabbani, Ligabue, Giuliano Sangiorgi, Margherita Vicario e Nina Zilli. Un progetto che non vuole essere celebrativo, ma guarda al futuro attraverso le canzoni del Maestro di Pavana. «Questo disco non è un semplice tributo a un gigante della musica e della nostra cultura - racconta Dino Stewart, Managing Director di BMG - ma è un progetto unico proprio perché realizzato con il prezioso intervento del Francesco Guccini »autore«. Sono convinto che, con questo valore aggiunto, l’album potrà essere apprezzato ancora di più». Note di Viaggio, realizzato nello storico studio Officine Meccaniche di Milano, è il primo capitolo di un progetto che si completerà nel 2020, e sarà disponibile nelle versioni CD Standard, CD Limited Edition numerata, Vinile, Vinile Limited Edition numerata, in streaming e digital download.