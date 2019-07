© RIPRODUZIONE RISERVATA

Continua a macinare record di presenze il “Vita ce n’è World Tour” di, che ha registrato il tutto esaurito per la prima delle tre date previste ad agosto al. È sold out infatti il concerto del 3 agosto, che vedrà Eros Ramazzotti esibirsi sul palco di una delle location più suggestive al mondo. Disponibili i biglietti per gli altri due appuntamenti del 4 e del 6 agosto. Il “Vita ce n’è World Tour” ha visto Eros Ramazzotti attraversare ancora una volta con grande successo l’Europa in estate: il tour è ripartito ad inizio luglio da Locarno con un sold out e, dopo le tappe in Italia, Austria e Canarie, ha toccato in questi giorni l’Alsazia, dove anche qui ha registrato il tutto esaurito.Ora è il momento di calcare i palchi di due delle location più incantevoli al mondo: il Teatro Antico di Taormina e l’Arena di Verona, con tre appuntamenti per città (di cui sono già sold out le date di Taormina del 3 agosto e di Verona del 14 settembre). Dopo le tappe in Serbia, Grecia, Repubblica di Macedonia, Bulgaria, Slovacchia e Ucraina, il tour approderà in Russia con i concerti a Mosca e San Pietroburgo per proseguire con le date in Finlandia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Danimarca, Svezia e Slovenia e tornare di nuovo in Italia a fine 2019, dove sono state aggiunte nuove e ulteriori date a Roma e Milano.