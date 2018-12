Diego Conti, finalista di Sanremo Giovani 2019: esce oggi il suo Ep "Evoluzione"

Esce oggi 18 dicembre “EVOLUZIONE” (progetto firmato Rusty Records/Richveel ed edizioni Rusty Records/Thaurus Publishing), l’EP d’esordio di Diego Conti, giovane cantautore selezionato tra i 24 finalisti di Sanremo Giovani 2019. Le sei tracce di questo primo progetto discografico - prodotte da Mark Twayne -, seguono il file rouge del “cross-pop”, neologismo che Diego ha coniato assieme al produttore per definire la sua musica:

Si tratta di un melting-pop artistico, un crogiolo di esperienze umane e artistiche che, in sala di registrazione, prendono vita attraverso immagini sonore che escono in maniera quasi estemporanea tra me e Mark; è un brainstorming continuo, alla ricerca del suono giusto, della parola giusta, dell’emozione giusta







