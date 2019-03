E' uscito il nuovo video di Diego Conti: "Per l'ultima volta"

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È fuori dal 27 marzo il video del brano più intimo e introspettivo del pioniere del cross pop, che anticipa l’uscita del suo album d’esordio: Diego Conti pubblica su YouTube la clip del singolo "Per l'ultima volta", diretta da Trilathera e prodotta da Richveel.La giovane promessa della canzone d’autore italiana, reduce da Sanremo Giovani con “3 Gradi” e dalla pubblicazione del suo primo progetto discografico “Evoluzione”, si racconta, con musica e parole, su una spiaggia del litorale laziale. Diego cammina tra i ricordi di una storia consumata, evocata dalle immagini che si disperdono tra la sabbia e tra il paesaggio, al tramonto. “Quello che rimane è solo un’illusione”, recita il testo.“Per l’ultima volta” - singolo prodotto da Marco Schietroma (a.k.a. Mark Twayne) - presenta “l’ineluttabile necessità di raccontare l’ultima volta che è anche l’ultimo bacio, l’ultimo appuntamento, due persone che si guardano negli occhi per salutarsi, per amarsi in una maniera nuova e diversa”, come spiega il giovane artista.Continua il progetto artistico di Diego Conti all’insegna della diffusione del “cross pop”, termine coniato insieme al suo producer Mark Twayne per definire un nuovo genere musicale, inteso come una ricerca continua delle parole e dei suoni giusti. È così che nasce una nuova frontiera musicale: un “melting-pop” di esperienze sonore, testuali, tra bit rap, melodie pop, spirito rock, riferimenti alla musica classica e leggeri accenni di trap.