Dopo Sanremo Giovani e l'ep "Evoluzione" l'artista del cross pop svela il brano pensato per l'Ariston

Disponibile nei digital stores dal 1 febbraio, “Per l'ultima volta” è il nuovo singolo di Diego Conti (edizioni Thaurus Publishing/Rusty Records, etichette discografiche Rusty Records/Richveel). L’artista del “cross pop”, finalista di Sanremo Giovani 2018 ed ex concorrente di X Factor 10, dopo aver pubblicato il suo primo Ep “Evoluzione” presenta un brano introspettivo che, come spiega, “nasce per l’ineluttabile necessità di raccontare l’ultima volta che è anche l’ultimo bacio, l’ultimo appuntamento, due persone che si guardano negli occhi per salutarsi, per amarsi in una maniera nuova e diversa”.A pochi giorni dall’inizio della 69° edizione del Festival di Sanremo, Diego svela la canzone che, tra le tante da lui scritte, avrebbe scelto di presentare sul palco dell’Ariston. “Per l’ultima volta” – singolo prodotto da Marco Schietroma (a.k.a. Mark Twayne) - è una presa di coscienza, dolce e nostalgica, di un momento, di una decisione inevitabile; racconta l’ultima fermata di una storia al capolinea e un amore che continua a viaggiare su un binario diverso, quello del passato. Diego canta interrogativi non per cercare risposta, ma per ripercorrere l’istante “zero” che è al tempo stesso una fine e un nuovo inizio, una partenza e non il traguardo. Tra le parole, tra i ricordi, “quello che rimane è solo un’illusione”.