Addio al chitarrista di "Pulp Fiction": Dick Dale muore all'età di 81 anni

Ultimo aggiornamento: 12:11

Dobbiamo ringraziarlo un po' tutti, noi amanti di Pulp Fiction e di quell'indimenticabile riff. Dick Dale, chitarrista e musicista, è morto all'età di 81 anni. Lui era il the 'King of the Surf Guitar'. Un pezzo di storia del cinema scritto con le note musicali. Quel "Miserlou" tradotto da Quentin Tarantino con uno screenplay mitologico.A dare la notizia della morte di Dick Dale è stato il suo ex bassista Sam Bolle, che data a sabato notte il decesso. Nei primi anni '60, Dale compose brani passati alla storia come 'Miserloù, con quel riff di chitarra reso immortale da Quentin Tarantino in Pulp Fiction, e 'Let's Go Trippin'. Dale sosteneva di essere stato lui, e non i Beach Boys, a inventare la 'beach music' cercando di fondere i suoni delle onde dell'oceano che si infrangono con le melodie rockabilly in voga in quegli anni. Alcuni critici musicali si sono espressi a favore di questa tesi. Surfista appassionato, the 'King of the Surf Guitar' iniziò a esibirsi tra la fine degli anni '50 e l'inizio degli anni '60 nella vecchia sala da ballo Rendezvous di Newport Beach dove, con la sua Fender Stratocaster su misura, suonò per la prima volta 'Miserlo